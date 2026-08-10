Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/8 khẳng định Washington đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của nền kinh tế Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Tehran "vẫn diễn ra ở mức độ hạn chế".

"Chúng tôi đang giảm mức độ căng thẳng ở thời điểm này để theo dõi tình trạng kinh tế đang xấu đi của Iran. Họ đang ở trong tình huống tồi tệ, khi lạm phát tăng cao và gặp khó khăn trong việc trả lương cho các lực lượng quân sự. Nói thẳng ra là Tehran không còn tiền", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump nhận định rằng các biện pháp phong tỏa hàng hải của Mỹ đã làm gia tăng sức ép đối với Iran và góp phần đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, tác động của cuộc xung đột Trung Đông với người dân Mỹ cũng đang giảm dần, khi giá dầu đã hạ xuống mức khoảng 75 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về kịch bản cho việc kết thúc xung đột với Iran, nhà lãnh đạo Mỹ trả lời: "Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ, lúc nào cũng như vậy. Đây giống như một ván cờ vua".

Cùng ngày 9/8, Tổng thống Trump cũng đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một biểu đồ thể hiện sự đi xuống của đồng rial kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Về phía Iran, hãng thông tấn WANA ngày 9/8 đã đăng tải thông tin về việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao. Ông Rezaei từng giữ chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thư ký Hội đồng Tham vấn Lợi ích Quốc gia và Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề kinh tế.

Trước đó, Tehran đã công bố danh sách 6 yêu cầu do người tiền nhiệm của ông Rezaei đưa ra nhằm buộc Mỹ ký kết thỏa thuận, bao gồm việc Washington phải dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và rút toàn bộ quân khỏi khu vực. Hiện chưa rõ liệu việc bổ nhiệm ông Rezaei có ảnh hưởng đến tình trạng của những yêu cầu này hay không.