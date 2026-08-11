Ông Ahmad Vahidi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh IRGC của Iran. Ảnh: WANA

Theo Đài Truyền hình nhà nước Iran (IRIB) và hãng tin WANA, ông Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, kế nhiệm ông Abdolrahim Mousavi, trong khi ông Ahmad Vahidi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thay ông Mohammad Pakpour.

Trong các sắc lệnh riêng biệt, ông Kioumars Heydari được bổ nhiệm làm Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang, còn ông Mostafa Izadi được chỉ định giữ chức Phó Tư lệnh IRGC.

Lãnh tụ tối cao Khamenei cũng bổ nhiệm ông Ali Azmaei làm Tư lệnh Hải quân IRGC, kế nhiệm ông Alireza Tangsiri đã thiệt mạng.

Ông Hossein Taeb được bổ nhiệm làm Chỉ huy Tổ chức Basij thuộc IRGC. Ảnh: WANA

Ông Hossein Taeb nhậm chức Chỉ huy tổ chức Basij thuộc IRGC, thay ông Gholamreza Soleimani đã thiệt mạng.

Trong các sắc lệnh, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei kêu gọi "phát triển liên tục và toàn diện" năng lực quân sự nhằm đạt được "mức răn đe tối đa", đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng tiến hành "các chiến dịch tấn công mạnh mẽ nhằm vào kẻ thù".

Ông Khamenei cũng chỉ đạo tăng cường "năng lực quốc phòng và an ninh toàn diện, hiện đại" của các lực lượng vũ trang và lực lượng dân quân Basij, đồng thời bảo đảm khả năng ứng phó hiệu quả với mọi cấp độ đe dọa quân sự, từ chiến tranh quy ước, hiện đại, tác chiến nhận thức cho đến chiến tranh hỗn hợp.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng kêu gọi hoàn tất việc hợp nhất Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang với Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya theo các chỉ thị của cố Lãnh tụ Ali Khamenei.

Thiếu tướng Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran. Ảnh: WANA

Iran đã rơi vào cuộc đối đầu quân sự với Mỹ kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào Tehran hồi tháng 2, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia trong khu vực có triển khai tài sản quân sự của Washington.

Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4, sau đó ký một bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột quân sự và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ vào tháng trước, khi Tehran và Washington nối lại các cuộc tấn công qua lại trong gần hai tuần, sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh ngừng chiến dịch không kích trong bối cảnh có thông tin về các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.