Theo Al Jazeera, giới chức Iran ngày 18/7 đã cáo buộc Mỹ phóng tên lửa tấn công một nhà máy khử mặn tại khu vực Bonji, tỉnh Hormozgan. Hiện mức độ thiệt hại cụ thể đang được đánh giá, nhưng vụ việc đã khiến khoảng 20 ngôi làng tạm thời bị mất nguồn cấp nước.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran đêm thứ 7 liên tiếp. Washington cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự và năng lực hàng hải của Iran trong chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trước đó một ngày, Kuwait cũng cáo buộc Iran tấn công một nhà máy khử mặn ở nước này, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp cơ sở hạ tầng cấp nước của các quốc gia trong khu vực trở thành mục tiêu trong xung đột.

Iran phóng tên lửa tấn công các cơ sở của Mỹ tại Vùng Vịnh. Ảnh: WANA

Theo truyền thông địa phương, nhà máy khử mặn đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại Trung Đông, nhất là khu vực Vùng Vịnh, nơi nguồn nước ngọt tự nhiên rất khan hiếm. Công nghệ khử mặn giúp chuyển đổi nước biển thành nước sinh hoạt, bảo đảm nguồn cung nước uống cho hàng chục triệu người dân và duy trì đời sống tại nhiều khu vực thường xuyên đối mặt với hạn hán.

Tehran cảnh báo 'rắn' các nước Vùng Vịnh

Theo CNN, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/7 tuyên bố rằng mọi hành động tấn công nhằm vào Iran sẽ bị đáp trả tương xứng.

"Do không có bất kỳ tổ chức quốc tế nào ngăn chặn các hành vi bạo lực của quân đội Mỹ, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện lời dạy trong Kinh Quran: 'Ai tấn công các ngươi thì hãy đáp trả họ theo cách tương tự như họ đã tấn công các ngươi'", đại diện IRGC cho biết.

Trong tuyên bố của mình, IRGC cũng cảnh báo các quốc gia Vùng Vịnh, nhấn mạnh rằng những bên đang cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran "cần chuẩn bị đối mặt với phản ứng mạnh mẽ".

Trước đó, IRGC đã thông báo về việc triển khai tên lửa đạn đạo và UAV để tấn công căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan. IRGC khẳng định đòn tập kích đã phá hủy 5 máy bay quân sự của Mỹ, gồm 2 tiêm kích và 3 cường kích, nhưng không công bố bằng chứng cụ thể.