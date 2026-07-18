Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran. Ảnh: WANA

Đợt không kích mới của Mỹ diễn ra sau khi Iran thực hiện đợt tấn công được coi là lớn nhất kể từ khi các cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ, nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm Oman, Qatar, Kuwait và Jordan.

Theo hãng tin CNN, các cuộc tấn công của Mỹ vào các cây cầu, nút giao đường sắt và đường dây điện nối các thành phố ven biển quan trọng của Iran dường như cho thấy Washington đang theo đuổi một kế hoạch rộng lớn hơn nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz từ tay Tehran.

Ông Mohsen Rezaei, quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và cũng là cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei ngày 17/7 đã cảnh báo Mỹ về một “cuộc tổng tấn công” nếu Washington tiếp tục các đợt không kích nhằm vào Iran.

Đài Phát thanh - truyền hình quốc gia Iran (IRIB) dẫn lời ông Rezaei phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: “Nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn thêm 2 hoặc 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn tiến hành các chiến dịch tấn công toàn diện... Không có bất kỳ đường biên giới chính trị nào có thể an toàn trước lực lượng tấn công của Iran”.

Những lời đe dọa của ông Rezaei phần lớn phản ánh các cảnh báo gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố lệnh ngừng bắn vốn mong manh cùng bản ghi nhớ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã “không còn hiệu lực” sau khi Washington phát động các đợt tấn công mới nhằm vào quốc gia Hồi giáo. Đáp lại, Tehran đã tập kích các căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ một số quốc gia Ảrập là đồng minh của Washington, bao gồm Oman, Qatar, Kuwait và Bahrain.

Mỹ phá hủy tháp giám sát của IRGC trên bờ biển phía đông nam Iran. Video: CENTCOM

IRGC ngày 17/7 cho biết đã phá hủy một kho chứa tàu không người lái mặt nước của Mỹ và một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) chính của Bahrain để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Tehran cho rằng trung tâm AI trên được Mỹ sử dụng để lựa chọn mục tiêu tấn công.

IRGC cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cây cầu và cơ sở hạ tầng giao thông ở Iran, nước này sẽ tấn công "các tài sản công nghiệp, công nghệ thông tin và AI quan trọng nhất của các công ty có cổ đông là người Mỹ" trên khắp những quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.