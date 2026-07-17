Theo đài RT, trong một tuyên bố ngắn gọn tối 16/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thông báo về đợt tấn công Iran đêm thứ 6 liên tiếp vào Iran mà không tiết lộ mục tiêu cụ thể. Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần này đe dọa sẽ mở rộng chiến dịch ném bom sang các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu cống của Iran.

Một cây cầu của Iran bị trúng hỏa lực tấn công của quân đội Mỹ vào đêm 16/7. Video: Press TV

Truyền thông Iran đưa tin ít nhất 3 cây cầu ở miền nam nước này đã bị trúng bom, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Đài truyền hình Press TV cho biết 2 trong số các cây cầu bị nhắm mục tiêu nằm ở Bandar Khamir và công bố ảnh cũng như video về hậu quả.

Tên lửa của Mỹ cũng được cho nhắm bắn sân bay Iranshahr ở đông nam Iran. Trong khi đó, ít nhất một thường dân thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một cuộc tấn công khác của các lực lượng Washington vào một khu dân cư ở Bandar Abbas, Iran.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Mỹ đã tấn công 2 cây cầu đường bộ bên ngoài Bandar Abbas đêm 16/7, cắt đứt liên lạc giữa thành phố với các tuyến đường ven biển phía tây đất nước. Ảnh: Telegram/PressTV

“Nếu kẻ thù, trong quá trình chiến tranh tiêu hao của mình, tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng của Iran hoặc thực hiện thêm các vụ ám sát quan chức, toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá”, một quan chức tình báo cấp cao ở Tehran nói với RT hôm 16/7, khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhất.

Nguồn tin này cảnh báo Iran sẽ phát động một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực, khiến Washington “choáng váng” và chứng minh cho Tổng thống Mỹ Trump thấy những kỳ vọng cũng như đánh giá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “phi thực tế”.

“Kế hoạch leo thang xung đột của Iran sẽ đầy rẫy những bất ngờ. Và không giống như sự hỗn loạn chính trị ở Nhà Trắng, ở Tehran, chúng tôi đạt được sự đồng thuận tối đa về việc thực hiện kế hoạch này”, quan chức tình báo Iran nhấn mạnh.

Tuần trước, quân đội Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, khẳng định những biện pháp này nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại và tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Ông Trump tuyên bố Mỹ đang “kiểm soát” tuyến đường thủy chiến lược này và sẽ đóng vai trò là “người bảo vệ”.

Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain, một trong những trung tâm hải quân chính của Washington ở Vịnh Ba Tư. Iran cũng khuyến cáo việc xuất khẩu dầu khí trong khu vực có thể bị chặn hoàn toàn, đồng thời tuyên bố đóng cửa eo biển cho đến khi Mỹ chấm dứt sự can thiệp quân sự bị Tehran cáo buộc là “bất hợp pháp" trong khu vực.