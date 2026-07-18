Thông cáo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết: “Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng có hai tàu chở dầu đã phát nổ ở eo biển Hormuz sau khi bị trúng thủy lôi ở tuyến hàng hải quốc tế. Thực tế là giống với phần lớn những tuyên bố khác của IRGC, thông tin trên sai lệch”.

Các tàu hàng bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz hồi tháng 5/2026. Ảnh: Fars News

Thông cáo trên được quân đội Mỹ đưa ra chỉ vài giờ sau khi IRGC tuyên bố 2 tàu chở dầu khi cố đi qua tuyến đường ở phía nam eo biển Hormuz đã va phải thủy lôi và bốc cháy.

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh tuyên bố của CENTCOM.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ảrập. Một phần đáng kể xuất khẩu dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua tuyến đường thủy này.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9

Kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 18/7 đưa tin các đơn vị phòng không của họ vừa bắn hạ thêm một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 xâm nhập không phận Iran. “Mới đây, một UAV MQ-9 đã bị đánh chặn và phá hủy bởi hệ thống phòng không tiên tiến của Hải quân IRGC trên bầu trời quận Assaluyeh thuộc tỉnh Bushehr của Iran”.

Theo dữ liệu được hãng thông tấn IRIB công bố sau đó, mẫu UAV MQ-9 vừa bị phòng không Iran bắn hạ ở không phận tỉnh Bushehr là “của Mỹ và trị giá khoảng 34 triệu USD”.

Cho tới nay, Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.