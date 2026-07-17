Theo CNN, Bộ Năng lượng Iran ngày 17/7 đã kêu gọi người dân cả nước hạn chế sử dụng điều hòa nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định hơn cho các tỉnh phía nam, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi hạ tầng năng lượng bị hư hại và nắng nóng gay gắt.

"Các cuộc tấn công của Mỹ tại các thành phố ở miền nam như Bandar Abbas đã làm hư hỏng mạng lưới điện. Nếu có thể, mỗi người dân Iran hãy hạn chế dùng điều hòa trong các khung giờ cao điểm, thường từ khoảng 10 - 11 giờ sáng và 16 -17 giờ chiều, đặc biệt là vào buổi tối. Khi đó, chúng tôi sẽ có điều kiện cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy hơn cho các tỉnh phía nam", đại diện Bộ năng lượng Iran nói

Một vụ nổ tại miền nam Iran sau khi Mỹ tiến hành không kích. Ảnh: WANA

Theo truyền thông Iran, đã có hàng loạt vụ nổ được ghi nhận dọc theo miền nam nước này trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến dịch không kích đêm thứ 6 liên tiếp. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ phạm "tội ác chiến tranh" khi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo cơ quan này, những cuộc tấn công kiểu này "vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Ở chiều ngược lại, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 16/7 đã thông báo về việc hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhắm vào các mục tiêu bên phía Iran.

"Đợt không kích quy mô lớn đã được hoàn tất vào hồi 21h40. Các tiêm kích và tàu chiến của Mỹ đã tấn công chính xác vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, qua đó làm suy giảm năng lực quân sự của đối thủ và buộc Tehran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz. 50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông vẫn đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao", CENTOM cho biết.