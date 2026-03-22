Báo Times of Israel dẫn lời phát ngôn viên IDF Effie Defrin tối 21/3 phát biểu: "Hệ thống phòng không đã được kích hoạt, nhưng lại không thể đánh chặn tên lửa của đối thủ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra vụ việc. Quân đội Israel sẽ tiến hành không kích trên khắp mặt trận để đáp trả Iran".

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả cuộc tấn công ở Dimona là "một buổi tối khó khăn", nhưng khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Iran cho tới khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Tòa nhà ở thành phố Dimona, miền nam Israel, bị hư hai sau đợt tấn công của Iran. Ảnh: IDF

Về phía Iran, đài truyền hình IRIB tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là cơ sở nghiên cứu hạt nhân đặt tại Dimona, nhấn mạnh đây là phản ứng trước việc Mỹ và Israel không kích cơ sở hạt nhân Natanz.

20 quốc gia ra tuyên bố chung về eo biển Hormuz

Theo đài CNN, 20 quốc gia ngày 21/3 đã ra tuyên bố chung về việc sẵn sàng bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời lên án Iran vì phong tỏa tuyến hàng hải quan trọng này.

"Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cũng phản đối các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào các tàu thương mại không có vũ trang tại Vùng Vịnh cũng như việc Iran thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz", tuyên bố chung nêu rõ.

Các quốc gia tham gia tuyên bố chung bao gồm Anh, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, New Zealand, Đan Mạch, Latvia, Slovenia, Estonia, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Lithuania, Bahrain, UAE và Australia. Tuy vậy, các nước này chưa đưa ra biện pháp cụ thể để đảm bảo lưu thông tại eo biển Hormuz.

Mỹ và Israel đang tìm kiếm lãnh tụ tối cao Iran

Hãng thông tấn Axios ngày 21/3 tiết lộ, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và lực lượng Mossad của Israel đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

"Chúng tôi đã kỳ vọng ông Mojtaba sẽ ra mặt để phát biểu vào dịp lễ Nowruz, nhưng ông ta chỉ đưa ra một tuyên bố bằng văn bản, trong khi Tổng thống Pezeshkian lại đưa ra một tuyên bố bằng video. Đây là một tình huống hết sức kỳ lạ", nguồn tin của Axios cho biết.