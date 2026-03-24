Kênh CBS News đưa tin, khi trả lời phỏng vấn các phóng viên trước lúc rời khu vực West Palm ở bang Florida để trở về thủ đô Washington, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ “đang liên lạc với một nhân vật thuộc hàng ngũ lãnh đạo của Iran, nhưng không phải là tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei”. Tuy nhiên, ông Trump từ chối nêu tên người này “vì không muốn ông ta bị sát hại”.

Lãnh đạo Nhà Trắng sau đó nói Mỹ và Iran đạt đồng thuận về 15 điểm, nhưng chỉ tiết lộ một điểm rất quan trọng là Tehran đã cam kết sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tôi cho rằng Iran đã làm rất tốt. Chính họ đã khởi xướng các cuộc đàm phán. Nếu Tehran tiếp tục thực hiện điều này, cuộc xung đột sẽ chấm dứt. Tôi cho rằng xung đột sẽ chấm dứt một cách rất triệt để”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, đồng thời cho biết 2 đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đều góp mặt trong các cuộc hòa đàm vừa qua với Iran.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf vào đêm 23/3 đã phản bác thông tin do ông Trump chia sẻ rằng Washington và Tehran đang đàm phán.

“Không có cuộc đàm phán nào giữa Iran với Mỹ diễn ra. Tin giả được tung ra nhằm mục đích thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ cũng như để thoát khỏi ‘vũng lầy’ (cuộc xung đột) mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”, ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.