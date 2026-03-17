Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Trump ngày 16/3 đã bác bỏ các thông tin cho rằng Israel có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tại Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch tấn công của Mỹ đã ngăn chặn Thế chiến III.

"Tôi không biết về đánh giá của ông Sacks, nhưng Israel sẽ không làm thế. Israel sẽ không bao giờ làm như vậy", ông Trump nói với các phóng viên tại Cánh Đông của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuyên bố của lãnh đạo được đưa ra sau khi David Sacks, người đứng đầu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền điện tử của chính quyền Mỹ cảnh báo về nguy cơ xung đột hạt nhân ở Trung Đông. "Những đòn tấn công của Iran có thể khiến Israel bị phá hủy nghiêm trọng. Đến một mức nào đó, Israel có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó là điều mà mọi người cần phải lo ngại", ông Sacks cho biết.

Trong khi trả lời các phóng viên, Tổng thống Trump cũng khẳng định nếu Washington không hành động trước, Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng một tháng, rồi sẽ sử dụng nó nhắm vào Israel trước và toàn bộ Trung Đông sau.

"Việc tấn công chương trình hạt nhân của Tehran đã ngăn chặn Thế chiến III. Chúng tôi làm điều này vì cả thế giới, không chỉ vì nước Mỹ", ông Trump nhấn mạnh.

Ở một động thái đáng chú ý, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 16/3 cũng lên tiếng ủng hộ chiến dịch tấn công của Mỹ, lần hiếm hoi ông nói về chủ đề này trong thời gian vừa qua. "Tôi tin tưởng Tổng thống Trump sẽ hoàn thành công việc tại Iran", ông Vance nói.

Cuộc xung đột Iran hiện đã bước sang tuần thứ 3 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phía Israel thông báo các chiến dịch không kích có thể kéo dài thêm ít nhất 3 tuần nữa, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi nào còn cần thiết.