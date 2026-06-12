Ông Trump hủy kế hoạch tấn công Iran vào phút chót Sau vụ rơi trực thăng Apache, Mỹ đã tấn công Iran vào ngày 10/6 khiến Tehran đáp trả bằng tên lửa. Đến ngày 11/6, ông Trump tuyên bố hủy bỏ các đòn ném bom tiếp theo do các bên đã đạt được đồng thuận cấp cao về những điều khoản hòa bình cuối cùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA Tin tức từ trang Truth Social của ông Trump cho biết Iran đã đồng ý ngừng phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận, dù lệnh phong tỏa hải quân vẫn duy trì. Phía Iran chưa bình luận, nhưng trước đó đã cảnh báo Mỹ sẽ sa lầy nếu quyết định bốc đồng.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, đại sứ châu Âu gặp Thứ trưởng Nga Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố vừa tập kích nhà máy lọc dầu lớn Afipsky của Nga, cùng loạt cơ sở sản xuất xuồng, kho UAV và nhiều sở chỉ huy tại Crimea, Donetsk, Luhansk. Hiện phía Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc này. Khói đen bốc lên cuồn cuộn sau khi quân Ukraine tấn công một cơ sở của Nga. Ảnh: Pravda Trong khi đó, các đại sứ Anh, Pháp, Đức đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhằm trình bày lập trường hòa bình. Tuy nhiên, phía Nga thẳng thừng bác bỏ đề xuất này vì cho rằng đây chỉ là bản đóng gói lại từ kế hoạch không thể chấp nhận của Ukraine.

Công chúa Thái Lan qua đời sau nhiều năm hôn mê Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha đã qua đời vào tối 11/6 tại bệnh viện sau thời gian dài điều trị. Bà nhập viện từ cuối năm 2022 và là một trong ba người đủ điều kiện kế vị ngai vàng. Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Narendira Debyavati đã qua đời. Ảnh: Bangkok Post Công chúa được nhớ đến với học vị Tiến sĩ luật tại Mỹ và sự nghiệp ngoại giao xuất sắc khi từng làm Đại sứ Thái Lan tại Áo, Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Năm 2021, bà chuyển sang quân đội, giữ hàm tướng và chức Tham mưu trưởng Hoàng gia.