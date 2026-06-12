Ông Trump hủy kế hoạch tấn công Iran vào phút chót
Sau vụ rơi trực thăng Apache, Mỹ đã tấn công Iran vào ngày 10/6 khiến Tehran đáp trả bằng tên lửa. Đến ngày 11/6, ông Trump tuyên bố hủy bỏ các đòn ném bom tiếp theo do các bên đã đạt được đồng thuận cấp cao về những điều khoản hòa bình cuối cùng.
Tin tức từ trang Truth Social của ông Trump cho biết Iran đã đồng ý ngừng phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận, dù lệnh phong tỏa hải quân vẫn duy trì. Phía Iran chưa bình luận, nhưng trước đó đã cảnh báo Mỹ sẽ sa lầy nếu quyết định bốc đồng.
Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, đại sứ châu Âu gặp Thứ trưởng Nga
Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố vừa tập kích nhà máy lọc dầu lớn Afipsky của Nga, cùng loạt cơ sở sản xuất xuồng, kho UAV và nhiều sở chỉ huy tại Crimea, Donetsk, Luhansk. Hiện phía Moscow vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc này.
Trong khi đó, các đại sứ Anh, Pháp, Đức đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhằm trình bày lập trường hòa bình. Tuy nhiên, phía Nga thẳng thừng bác bỏ đề xuất này vì cho rằng đây chỉ là bản đóng gói lại từ kế hoạch không thể chấp nhận của Ukraine.
Công chúa Thái Lan qua đời sau nhiều năm hôn mê
Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha đã qua đời vào tối 11/6 tại bệnh viện sau thời gian dài điều trị. Bà nhập viện từ cuối năm 2022 và là một trong ba người đủ điều kiện kế vị ngai vàng.
Công chúa được nhớ đến với học vị Tiến sĩ luật tại Mỹ và sự nghiệp ngoại giao xuất sắc khi từng làm Đại sứ Thái Lan tại Áo, Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Năm 2021, bà chuyển sang quân đội, giữ hàm tướng và chức Tham mưu trưởng Hoàng gia.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 30 năm tù
Ngày 12/6, Tòa án Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực khi chỉ đạo UAV xâm nhập Triều Tiên, tạo cớ ban bố thiết quân luật năm 2024. Trước đó vào tháng 2, ông đã phải nhận án tù chung thân vì tội nổi loạn.
Các cựu quan chức liên quan như cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cựu Tư lệnh Phản gián cũng nhận án từ 15 đến 30 năm tù. Ngược lại, đội ngũ luật sư của cựu tổng thống đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với phán quyết trên, đồng thời tuyên bố sẽ kháng cáo. Đây là bản án mới nhất đối với ông Yoon, người đang bị giam giữ và phải đối mặt với nhiều vụ xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật.