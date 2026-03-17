Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN và BBC, khi được hỏi liệu ông có ngạc nhiên khi không được thông báo rằng Iran có thể tấn công các nước trong vùng, người đứng đầu nước Mỹ trả lời: "Không, ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng nghĩ họ sẽ không tấn công. Tôi không nói đó là các nước thân thiện. Họ trung lập. Họ đã sống chung với nhau nhiều năm rồi”.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát thấy tuyên bố như vậy là khó tin vì suốt nhiều thập niên, việc Iran sẽ nhắm vào các cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực được coi là động thái dễ xảy ra nhất trong trường hợp xung đột nổ ra, bên cạnh nỗ lực đóng cửa eo biển Hormuz.

Trên thực tế, trước đây Iran đã từng cố gắng tấn công các căn cứ của Mỹ, bao gồm căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar sau Chiến dịch Nhát búa lúc nửa đêm vào năm ngoái và căn cứ Al Asad của Mỹ ở Iraq sau vụ Mỹ hạ sát tướng Qasem Soleimani vào đầu năm 2020.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh một phần nhằm mục đích thúc đẩy chính phủ các nước này gây áp lực lên Mỹ để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng lại gây ra tác dụng ngược và trong một số trường hợp đã khiến các quan chức địa phương và dư luận quay lưng lại với Iran.

Iran đã phát động các cuộc tấn công trả đũa vào một số quốc gia ở Trung Đông, bao gồm Qatar, Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait.

Thời điểm xung đột chấm dứt

Khi được hỏi liệu cuộc xung đột có thể kết thúc trong tuần này hay không, dựa trên những gì ông mô tả là sự "hủy diệt" quân đội Iran, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không nghĩ vậy, nhưng sẽ sớm thôi. Sẽ không lâu nữa đâu".

Ông Trump nói có "nghĩa vụ phải làm điều này" và "chúng ta sẽ có một thế giới an toàn hơn" sau khi xung đột kết thúc.

Liên quan tới đề xuất các nước giúp Mỹ để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump tuyên bố, các nhà lãnh đạo thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, những nước nhận phần lớn lượng dầu mỏ thông qua eo biển Hormuz, "nên cảm ơn tôi và họ không chỉ nên cảm ơn chúng tôi, mà còn nên giúp đỡ chúng tôi nữa. Điều khiến tôi ngạc nhiên là họ không mấy hào hứng".

Số lính Mỹ bị thương do xung đột

Theo phát ngôn viên Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Timothy Hawkins, khoảng 200 binh sĩ nước này đã bị thương hoặc bị thương nặng tại 7 quốc gia trong chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Ông Hawkins cho hay, hơn 180 binh sĩ Mỹ đã trở lại làm nhiệm vụ vì phần lớn các vết thương đều nhẹ.

Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 10/3 cho biết, có 140 binh sĩ bị thương. Việc số lượng thương vong dao động hoặc tăng lên theo thời gian không phải là điều bất thường, vì các binh sĩ có thể chưa tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức sau một sự cố.

Cho đến nay, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.