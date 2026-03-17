Theo báo Times of Israel, tờ Telegraph ngày 16/3 đã đăng tải đoạn ghi âm rò rỉ, được cho là của ông Mazaher Hosseini, người đứng đầu bộ phận nghi lễ trong văn phòng của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Trong đoạn ghi âm, quan chức Iran đã tiết lộ về khoảnh khắc tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei thoát chết trong "gang tấc" khi Mỹ và Israel không kích thủ đô Tehran vào ngày 28/2. Đây là cuộc tấn công đã khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng, bao gồm cả ông Khamenei.

Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

"Đó là ý muốn của Thượng đế. Ông Mojtaba đã ra ngoài trong một khoảnh khắc và đang đi lên cầu thang khi tòa nhà bị tên lửa đánh trúng. Ông ấy chỉ bị thương nhẹ ở chân", ông Hosseini nói trong đoạn ghi âm.

Cũng theo ông Hosseini, vợ, con trai và em rể của ông Mojtaba đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Tuy vậy, một người con trai khác của cố lãnh tụ Khamenei là Mostafa Khamenei vẫn an toàn sau vụ tấn công.

Hiện Tehran chưa đưa ra bình luận về thông tin trong đoạn ghi âm.

Ông Mojtaba là con trai thứ 2 của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei. Ông đã được bầu chọn làm người kế nhiệm cha mình từ đầu tuần trước, nhưng hiện vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng.

Tuyên bố gần nhất của ông Mojtaba được được truyền thông Iran công bố vào ngày 16/3, trong đó ông khẳng định tất cả quan chức từng được cố Lãnh tụ Khamenei bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ sẽ "tiếp tục giữ chức vụ và thực hiện công việc của mình".