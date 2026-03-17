Ngoại trưởng Iran Aragchi. Ảnh: WANA

Hãng WANA và CNN đưa tin, ông Aragchi ngày 16/3 nhấn mạnh, cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel cuối cùng phải kết thúc theo cách ngăn chặn nó tái diễn.

Quan chức này tuyên bố, lần liên lạc gần nhất của ông với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và bất kỳ tuyên bố trái ngược nào dường như chỉ nhằm mục đích đánh lừa các nhà giao dịch dầu mỏ và công chúng.

Lời phủ nhận trên được ra sau khi trang Axios đưa tin, kênh liên lạc trực tiếp giữa ông Witkoff và ông Araghchi đã được kích hoạt lại trong những ngày gần đây và nhà ngoại giao Iran cố gắng liên lạc với phái viên Mỹ về việc chấm dứt xung đột.

Theo ông Araghchi, ban đầu các đối thủ của Iran đã khơi mào cuộc xung đột bằng cách yêu cầu nước này “đầu hàng vô điều kiện”, nhưng sau 12 ngày, chính họ lại kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện. Ông cho biết kịch bản tương tự đang lặp lại “với cường độ và sức mạnh lớn hơn”, khi các bên đối lập huy động toàn bộ lực lượng để cố gắng buộc Iran đầu hàng.

Đề cập đến những diễn biến gần đây, Ngoại trưởng Iran cho biết, sau các cuộc tấn công quy mô lớn trong ngày đầu tiên và những lời kêu gọi đầu hàng vô điều kiện lặp đi lặp lại, các đối thủ của Iran đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia khác để đảm bảo an ninh eo biển Hormuz.

Ông Aragchi nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển Hormuz vẫn mở. Song, nó đã đóng cửa đối với kẻ thù của Iran và những kẻ đã thực hiện hành động xâm lược bất công chống lại đất nước chúng tôi". Ông nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục kháng cự mà không do dự.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CBS News, ông Argachi nhắc lại rằng Iran chưa gửi bất kỳ thông điệp nào yêu cầu ngừng bắn. Ông nói thêm, việc Iran từ chối ngừng bắn không có nghĩa là nước này muốn giao tranh tiếp diễn mà là cuộc xung đột phải kết thúc theo cách ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.