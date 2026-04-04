Xác tên lửa hành trình của Israel bị Iran bắn hạ. Ảnh: WANA

Theo hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA), tên lửa tầm xa của Israel, được cho mang đầu đạn nặng khoảng 450 kg, đã bị hệ thống phòng không tích hợp mới của Tehran bắn hạ thành công. Ngoài ra, một máy bay không người lái (UAV) MQ-1 của lực lượng Mỹ - Israel đã bị bắn rơi trên bầu trời Isfahan, miền trung Iran.

Hải quân thuộc IRGC hôm nay (4/4) thông báo một trong các UAV của họ đã tập kích tàu MSC Ishika có liên hệ với Israel tại eo biển Hormuz. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn trên tàu.

Các tuyên bố trên chưa được xác minh độc lập. Israel hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Iran tuyên bố sẽ giành lại "quyền kiểm soát hoàn toàn" bầu trời

Quân đội Iran đã tuyên bố sẽ giành lại "quyền kiểm soát hoàn toàn" không phận sau khi một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn hạ.

Hãng tin CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran ca ngợi vụ bắn hạ 2 máy bay Mỹ gồm một tiêm kích F-15E và một chiến đấu cơ A-10 Warthog ngày 3/4 là "thứ Sáu đen tối và nhục nhã" đối với Washington và Tel Aviv.

"Những chiến binh Hồi giáo kiên cường và dũng cảm với sức mạnh, tốc độ và độ chính xác đã có thể giáng những đòn chí mạng vào máy bay chiến đấu, trực thăng, UAV và máy bay của kẻ thù cũng như bắn hạ một số lượng đáng kể trong số những phương tiện này", người phát ngôn Iran nhấn mạnh.

Ba nguồn tin nói với CNN rằng theo đánh giá tình báo gần đây của Mỹ, khoảng 1/2 số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn bất chấp các cuộc tấn công hàng ngày của Mỹ và Israel. Tehran lâu nay khẳng định đang sở hữu “các hệ thống phòng không hiện đại do các nhà khoa học trẻ, đầy tự hào của đất nước chế tạo”.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth gọi đó là “không phận không tranh chấp”.