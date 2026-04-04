Theo báo The Telegraph, tàu hàng container treo cờ Malta thuộc sở hữu của công ty vận chuyển hàng hóa CMA CGM (Pháp) là con tàu đầu tiên của phương Tây được đi qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra. Dữ liệu từ các trang web hàng hải cho thấy tàu Kribi đã di chuyển dọc theo bờ biển Iran theo tuyến lộ trình dường như được Tehran chấp nhận.

Hiện chưa rõ tàu Kribi khi đi qua eo biển Hormuz có phải trả phí cho Iran hay không.

Tàu hàng Kribi của Pháp. Ảnh: Marine Traffic

Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các đồng minh của Washington cần tham gia hoạt động quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz.

“Tôi không muốn bình luận liên tục về một chiến dịch mà người Mỹ đã tự quyết định cùng với Israel. Họ có thể than phiền về việc họ không được giúp đỡ, nhưng đó không phải là chiến dịch của chúng tôi. Chúng tôi muốn hòa bình càng sớm càng tốt”, ông Macron nói.

Israel không kích dữ dội thủ đô Iran

Trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng 4/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố vừa giáng đòn không kích vào nhiều mục tiêu quân sự nằm trải khắp thủ đô Tehran của Iran.

“Không quân Israel với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo đã tấn công nhiều địa điểm phòng không của quân đội Iran, trong đó có kho tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)… Các cuộc không kích này là một phần giai đoạn IDF gia tăng thiệt hại lên những hệ thống nòng cốt của chính quyền Iran”, báo Times of Israel dẫn một phần thông cáo viết.

Cho tới nay, Iran chưa phản hồi nội dung thông cáo của IDF.