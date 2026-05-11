Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/5 đã công bố nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu HMM Namu tại eo biển Hormuz vào đầu tuần trước.

"Nhóm điều tra của Hàn Quốc kết luận tàu HMM Namu bị cháy là do va chạm với các vật thể bay chưa xác định. Vào chiều 4/5, hai vật thể bay đã lần lượt đâm vào con tàu, xuyên thủng lớp vỏ và gây ra thiệt hại bên trong thân tàu. Ngọn lửa bùng phát từ phòng máy ngay sau cú va chạm đầu tiên và nhanh chóng lan rộng sau cú va chạm thứ hai", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết.

Tình trạng của tàu HMM Namu của Hàn Quốc sau khi bị cháy ở Hormuz. Ảnh: Yonhap

Phát ngôn viên Hàn Quốc khẳng định hệ thống vận hành nội bộ của tàu HMM Namu hoàn toàn không liên quan nguyên nhân gây hỏa hoạn. Ngoài ra, dù có camera giám sát nhưng Seoul hiện chưa thể xác định được chính xác chủng loại, kích thước cũng như xuất xứ của các vật thể bay.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Saeed Koozechi, Đại sứ Iran tại Seoul. "Vì Iran là một trong những bên liên quan, chúng tôi đã mời Đại sứ Koozechi đến để thảo luận về những chi tiết đã được xác nhận", ông Park nói.

Theo giới quan sát, kết quả điều tra vụ cháy của tàu HMM Namu có thể thúc đẩy Hàn Quốc gia nhập các sáng kiến do Mỹ dẫn đầu ở Trung Đông, bao gồm cả Sáng kiến Tự do hàng hải (MFC) nhằm bảo vệ các tàu vận tải qua eo biển Hormuz. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc Iran là bên tấn công tàu hàng Hàn Quốc.