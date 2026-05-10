Hãng thông tấn CNN hôm nay (10/5) đã đăng tải bức do vệ tinh trong không gian chụp tàu chở dầu M/T Sevda, một trong 2 tàu hàng bị tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Mỹ tấn công vào ngày 8/5. Bức ảnh cho thấy cột khói đen lớn bốc lên từ thân sau của tàu Sevda ở khu vực phía đông eo biển Hormuz.

Vệt khói đen lớn bốc lên từ tàu chở dầu M/T Sevda. Ảnh: CNN/Sentinel-2

Trong video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố trước đó 1 ngày, đài chỉ huy của tàu M/T Sevda đã hứng nhiều phát đạn từ pháo 20mm trang bị trên chiếc tiêm kích Mỹ.

Theo thống kê từ CNN, quân đội Mỹ trong tuần này đã thực hiện 3 cuộc tấn công lần lượt vào các tàu M/T Hasna, M/T Sea Star III và M/T Sevda với lý do những phương tiện trên không tuân theo lệnh phong tỏa hải quân và có ý định cập cảng Iran.

Tàu hàng bị tập kích gần Qatar

CNN dẫn thông cáo của Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho hay một tàu hàng khi đang hoạt động ở khu vực ngoài khơi Qatar “đã bị trúng đạn” vào sáng 10/5.

“Chúng tôi nhận được báo cáo về vụ tấn công tại vị trí cách thủ đô Doha, Qatar khoảng 23 hải lý (hơn 42km). Tàu hàng đã bị trúng một loại đạn chưa xác định. Cuộc tập kích gây ra hỏa hoạn nhỏ trên tàu nhưng ngọn lửa đã được khống chế. Chúng tôi không nhận được báo cáo thương vong về người hay môi trường bị tác động do vụ tấn công. Các cơ quan chức năng đang điều tra”, UKMTO thông tin.