Trong thông cáo đưa ra hôm nay (10/5), Chuẩn tướng Amir Akraminia, phát ngôn viên quân đội Iran khẳng định cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel đã buộc Tehran phải sử dụng đến tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz và Tehran đang “thực thi chủ quyền” với tuyến hàng hải này.

“Từ giờ, những quốc gia theo Mỹ và tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi tàu thuyền của họ đi qua eo biển Hormuz. Bất kỳ tàu thuyền nào muốn đi qua eo biển này phải có sự phối hợp hành động với Iran và những bước đi như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Tehran”, ông Akraminia phát biểu.

Lính Mỹ quan sát một tàu hàng bị kẹt ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Theo hãng thông tấn CNN, phát ngôn viên quân đội Iran đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh một số quốc gia đang thảo luận về một nỗ lực chung nhằm bảo vệ các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.

Ở một diễn biến khác, theo dữ liệu từ các trang web hàng hải, tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) có tên Al Kharaitiyat, treo cờ Qatar mới đây đã đi qua eo biển Hormuz an toàn. Đây là tàu thương mại đầu tiên của Qatar di chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.

Theo lộ trình do trang web Marine Traffic công bố, khi di chuyển qua eo biển Hormuz, thủy thủ đoàn của tàu Al Kharaitiyat đã sử dụng lộ trình được phía Tehran đưa ra trước đó. Hãng thông tấn Tasnim của Iran nhấn mạnh động thái đã “cho thấy chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz vẫn tiếp tục được duy trì”.