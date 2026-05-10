Video: CENTCOM

Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 9/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: “Các tàu chiến USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đang hoạt động ở khu vực Trung Đông, khi tham gia hỗ trợ lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào Iran ở biển Ảrập. Tính đến nay, các lực lượng Mỹ đã buộc 57 tàu thương mại phải chuyển hướng và vô hiệu hóa 4 tàu”.

Theo đoạn video được CENTCOM đăng kèm thông cáo, các tàu USS Truxtun với số hiệu 103, USS Rafael Peralta có số hiệu 115 và USS Mason mang số hiệu 87 đang giám sát một số tàu chở hàng hoạt động ở biển Ảrập.

Hai tàu USS Mason và USS Rafael Peralta hoạt động gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Trước đó, Iran tuyên bố đã tấn công cả 3 chiến hạm trên của Mỹ bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và xuồng nhỏ.

Theo tuyên bố của phát ngôn viên các lực lượng vũ trang Tehran, quân Mỹ hôm 7/5 đã nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự dọc theo bờ biển trên đảo Qeshm cũng như các vùng Bandar Khamir và Sirik của Iran. Do vậy, Tehran buộc phải đáp trả bằng “hành động tương xứng” khi tập kích các tàu chiến Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz và phía nam cảng Chabahar.