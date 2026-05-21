Trong một bài đăng trên mạng xã hội X đêm 20/5, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: “Hôm nay, ở Vịnh Oman, binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh lính thủy đánh bộ số 31 của Mỹ đã đổ bộ lên tàu chở dầu M/T Celestial Sea treo cờ Iran có ý định vi phạm lệnh phong tỏa đối với các cảng biển Iran. Sau khi khám xét, lực lượng Mỹ đã thả con tàu trên và yêu cầu thủy thủ đoàn chuyển hướng”.

Theo CENTCOM, từ khi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran có hiệu lực vào giữa tháng 4, các lực lượng Mỹ đã buộc hơn 90 tàu thuyền dân sự phải đổi lộ trình.

Trong đoạn video do CENTCOM công bố, quân Mỹ đã triển khai các trực thăng UH-60 và UH-1 chở binh sĩ áp sát và đổ bộ lên tàu M/T Celestial Sea.