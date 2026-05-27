Video: Tasnim News

Bài đăng trên mạng xã hội X sáng nay (27/5) của hãng thông tấn Tasnim cho hay: “Đêm qua, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ có ý định xâm phạm không phận khu vực phía nam Iran. Các hệ thống phòng không của IRGC đã theo dõi thành công tiêm kích trên và sau khi tên lửa được phóng đi, chiếc F-35 đó bị buộc phải rời khỏi không phận của Iran”.

Chiếc F-35 của Mỹ bị phòng không Iran theo dõi. Ảnh: Tasnim News

Trong video, thông qua thiết bị điện tử tiên tiến, hệ thống phòng không IRGC có thể theo dõi hướng di chuyển của chiếc F-35 mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trong tuyên bố sau đó trên mạng Telegram, kênh truyền thông Sepah của IRGC tiết lộ ngoài tiêm kích F-35, các đơn vị phòng không của Iran cũng khiến một máy bay không người lái (UAV) RQ-4 chuyên thu thập thông tin tình báo của Mỹ phải tháo chạy.