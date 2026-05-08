Trong thông cáo hôm 6/5 giờ miền đông nước Mỹ (sáng 7/5 giờ Việt Nam), CENTCOM cho hay: “Các lực lượng Washington đã đưa ra nhiều cảnh báo về việc tàu M/T Hasna treo cờ Iran đang vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Sau khi thủy thủ đoàn tàu Hasna từ chối tuân theo những cảnh báo liên tiếp, các lực lượng Mỹ đã điều tiêm kích F/A-18 Super Hornet sử dụng pháo 20mm bắn hỏng bánh lái của tàu chở dầu. Tàu Hasna không còn khả năng quá cảnh qua Iran nữa”.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: CENTCOM

Được biết, tiêm kích F/A-18 Super Hornet được CENTCOM nhắc đến trong thông cáo trên là mẫu máy bay chiến đấu được phát triển từ dòng McDonnell Douglas F/A-18 Hornet trước đó.

Quá trình phát triển

Vào năm 1972, Tập đoàn General Dynamics và liên doanh McDonnell Douglas-Northrop đã tham gia đấu thầu dự án chế tạo tiêm kích cho Không quân Mỹ. Cả hai công ty trên sau đó được Bộ Quốc phòng Mỹ rót tiền để lần lượt thực hiện các dự án YF-16 và YF-17.

Đến năm 1975, dự án YF-16 thắng thầu. Dù thua cuộc nhưng YF-17 lại được Hải quân Mỹ lựa chọn làm tiền đề của dự án “Máy bay chiến đấu hải quân thử nghiệm tấn công” (VFAX). Đến năm 1978, chiến đấu cơ của chương trình VFAX đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Sau khi chỉnh sửa và đáp ứng đủ yêu cầu tác chiến, mẫu chiến đấu cơ mới với tên gọi F/A-18 Hornet được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ từ đầu năm 1984.

Vào tháng 8/1997, công ty McDonnell Douglas, doanh nghiệp có giấy phép sản xuất F/A-18 Hornet, được sáp nhập vào Tập đoàn Boeing. Cũng trong giai đoạn này, biến thể F/A-18E (1 chỗ ngồi) và F/A-18F (2 chỗ ngồi) được phát triển và chính thức đưa vào hoạt động trong Hải quân Mỹ vào năm 1999 với tên gọi F/A-18 Super Hornet.

Thông số kỹ thuật

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition và hãng Boeing, F/A-18 Super Hornet dài 18,31m; sải cánh rộng 13,7m; cao 4,9m. Tiêm kích này được trang bị 2 động cơ General Electric F404-GE-400 có công suất đẩy đạt 58 Kilo Newton (kN), nhờ vậy có thể đạt vận tốc bay tối đa lên tới 1.908 km/h.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet trên tàu sân bay Mỹ hôm 25/3. Ảnh: CENTCOM

F/A-18 Super Hornet được trang bị các loại radar như AN/APG-79 hoặc AN/APG-73. Trong đó, radar AN/APG-79 có tầm hoạt động khoảng 150km.

Về vũ khí, F/A-18 Super Hornet sử dụng một pháo 6 nòng M61A1 Vulcan dùng cỡ đạn 20mm với cơ số 578 viên. Trên cánh và thân máy bay có lắp đặt 11 giá treo, có thể mang theo các loại vũ khí như các tên lửa không đối không AIM-9, AIM-7; tên lửa không đối đất như AGM-65, AGM-88 cùng nhiều loại bom khác nhau.