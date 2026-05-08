Video: IRGC cho phóng loạt UAV trong đêm 7/5. Nguồn: Fars/X

Một số video được hãng thông tấn Fars và kênh truyền thông Sepah của IRGC đăng tải sáng nay cho thấy các lực lượng Iran đã phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) và tên lửa trong đêm 7/5 với lý do các chiến hạm Mỹ “vi phạm lệnh ngừng bắn”.

Thông cáo kèm các đoạn video được đăng bởi Fars viết: “Vài giờ trước, hải quân của IRGC đã dùng nhiều loại tên lửa, UAV cùng rocket nhắm vào các tàu chiến Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công tàu chở dầu của Tehran tại vị trí gần eo biển Hormuz và trong lãnh hải Iran. Với sự đáp trả như vậy, các chiến hạm đó đã phải đổi hướng và rời khỏi khu vực”.

Trong tuyên bố sau đó của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), không có khí tài nào của Mỹ bị đánh trúng trong cuộc tấn công của Iran.

Hãng thông tấn CNN dẫn thông tin cập nhật từ kênh Press TV, tính đến sáng 8/5, tình hình ở nhiều thành phố ven biển và các đảo của Iran “đã trở lại bình thường”.

Video: IRGC phóng tên lửa trong đêm 7/5. Nguồn: Fars/X