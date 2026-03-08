Báo The Guardian đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội sáng nay (8/3), Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran Ali Larijani tuyên bố ông đã nhận được thông tin về việc một số binh sĩ Mỹ bị nước này bắt làm tù binh.

Các máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích nhằm vào Iran. Ảnh: CENTCOM

“Tuy nhiên, phía Mỹ lại khẳng định các binh sĩ trên đã thiệt mạng trong chiến đấu. Dù vậy, những nỗ lực này của Washington đều vô nghĩa khi sự thật không phải là điều mà họ có thể che giấu quá lâu”, ông Larijani viết, nhưng không tiết lộ thêm về việc các lực lượng Iran đã bắt binh sĩ Mỹ trong hoàn cảnh nào hay ở đâu.

Trong thông cáo sau đó cùng ngày, phát ngôn viên Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhấn mạnh không có chuyện binh sĩ nước này bị Iran bắt giữ. “Những tuyên bố của chính quyền Tehran về việc bắt giữ binh sĩ Mỹ chỉ là một ví dụ khác về những lời nói dối và lừa bịp của họ”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời quan chức Mỹ nói.

Theo số liệu thống kê từ kênh ABC của Mỹ, từ khi quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chung vào Iran và Tehran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công đáp trả, tính riêng về số quân nhân Mỹ thương vong đến nay là 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương.