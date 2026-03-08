Theo CNN, Thủ tướng Netanyahu ngày 7/3 thông báo Mỹ và Israel đã gần như kiểm soát hoàn toàn không phận Iran, nhấn mạnh Tel Aviv sẽ tiếp tục tăng cường không kích trong thời gian tới.

"Còn rất nhiều mục tiêu để nhắm tới, chúng tôi sẽ tấn công Iran bằng tất cả sức mạnh để làm suy yếu chế độ và tạo điều kiện cho sự thay đổi. Khoảnh khắc của sự thật đang tới gần. Chúng tôi không tìm cách chia cắt Iran, mà muốn giải phóng đất nước này khỏi sự chuyên chế và chung sống hòa bình với họ, nhưng cuối cùng điều đó phụ thuộc vào chính người dân Iran", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Thủ tướng Netanyahu cũng cảnh báo các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang trong tầm ngắm của Tel Aviv, đồng thời kêu gọi chính phủ Lebanon tuân thủ cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024 về giải giáp nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

"Nếu Lebanon không làm điều đó, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah để bảo vệ công dân của mình", ông Netanyahu nói.

Sau tuyên bố của ông Netanyahu, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo về một đợt không kích mới nhắm vào các cơ sở năng lượng ở Tehran.

"Đây là một đợt không kích quan trọng, đánh dấu một bước tiến nữa trong việc gia tăng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của chính quyền Tehran. Những mục tiêu bị nhắm tới được xem là cơ sở phân phối nhiên liệu cho các thực thể thể quân sự tại Iran", thông báo của IDF nêu rõ.

Theo hãng tin CNN, các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran.