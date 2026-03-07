Ảnh: Anadolu

Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thông tin trên hôm 6/3, vào thời điểm cuộc giao tranh trên không của Mỹ và Israel với Iran bước sang ngày thứ 8 và cả 2 nước đều tuyên bố sẽ thực hiện các đợt tấn công mới.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích tính chất khẩn cấp của vấn đề cho phép họ bỏ qua việc trình lên quốc hội xét duyệt theo Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Theo quy trình thông thường, Quốc hội Mỹ sẽ mất vài tuần để xét duyệt.

Hãng TASS đưa tin, hợp đồng bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật, hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật do các nhà thầu của Mỹ cung cấp.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định và đưa ra lý do chi tiết rằng tình trạng khẩn cấp hiện hữu đòi hỏi bán ngay lập tức cho chính phủ Israel các mặt hàng quốc phòng và dịch vụ quốc phòng nêu trên là vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ". Một số thiết bị sẽ được cung cấp từ kho dự trữ hiện có của Mỹ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7/3 thông báo một loạt các cuộc không kích của Israel vào Tehran và miền trung Iran đêm 6/3 đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm quân sự quan trọng của Iran, bao gồm một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo ngầm và một học viện quân sự.

Tờ Times of Israel dẫn tin từ IDF cho hay, hơn 80 máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã thả 230 quả bom xuống các mục tiêu trong cuộc tấn công.

IDF cho biết đã tấn công Đại học Imam Hossein, học viện quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nơi giữ vai trò là tài sản khẩn cấp và khu phức hợp lắp ráp cho IRGC kể cả trong thời chiến.

Khi cuộc xung đột bước vào giai đoạn mới, quân đội Israel tuyên bố đang tăng cường tấn công vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran trên khắp đất nước, bao gồm cả những cơ sở được sử dụng để sản xuất tên lửa và bệ phóng.