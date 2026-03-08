Theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 đã công bố việc thành lập liên minh quân sự mới mang tên "Lá chắn châu Mỹ" nhằm chống lại các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh.

"Tất cả các quốc gia có mặt tại đây hôm nay đều có chung những ưu tiên: an ninh, thịnh vượng, tự do thương mại và pháp quyền. Cốt lõi trong thỏa thuận của liên minh là cam kết sử dụng vũ lực để tấn công các băng đảng tội phạm và những mạng lưới khủng bố nguy hiểm. Chúng ta sẽ loại bỏ chúng. Mọi người chỉ cần cho chúng tôi biết mục tiêu đang ở đâu. Chúng tôi có những loại vũ khí tuyệt vời như các bạn được đã thấy trong thời gian vừa qua", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố liên minh "Lá chắn châu Mỹ". Ảnh: NYT

Tổng thống Trump nhấn mạnh, các băng đảng ma túy là mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực và là nguyên nhân chính khiến chính quyền của ông tăng cường can dự vào Mỹ Latinh trong thời gian qua.

Theo truyền thông Mỹ, buổi lễ ra mắt "Lá chắn châu Mỹ" có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay và Trinidad & Tobago. Tổng số quốc gia chính thức gia nhập liên minh này là 17.

Ngoài ra, trong buổi lễ thành lập liên minh mới, ông Trump đã xác nhận việc quân đội Mỹ phá hủy 42 tàu chiến của Iran.

Cùng ngày 7/3, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn cho rằng Tổng thống Trump đang thảo luận về việc triển khai bộ binh tới Iran, nhưng nhấn mạnh Washington "vẫn để ngỏ mọi lựa chọn".

"Việc triển khai quân trên bộ hiện không nằm trong kế hoạch. Trên thực tế, Tổng thống Trump vẫn luôn để ngỏ mọi lựa chọn. Nhưng bất kỳ nguồn tin nào cố gắng suy diễn rằng ông ấy ủng hộ một phương án cụ thể nào đều chỉ cho thấy họ không nằm trong vòng tròn an ninh quốc gia của tổng thống", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.