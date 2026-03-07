Các hãng tin CNN và BBC dẫn lời ông Pezeshkian phát biểu: "Cá nhân tôi xin lỗi các nước láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định nhắm mục tiêu vào họ. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi".

Tổng thống Iran Pezeshkian. Ảnh: Anadolu

Ông Pezeshkian cũng cho biết Hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran, gồm 3 thành viên đã nhất trí rằng các lực lượng vũ trang Iran từ nay trở đi sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay phóng tên lửa nào nhằm vào các quốc gia lân cận, trừ khi cuộc tập kích nhằm vào Iran xuất phát từ chính các nước đó.

“Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng ngoại giao hơn là bằng giao tranh và gây rắc rối với các nước láng giềng”, Tổng thống Iran nói. Ông kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh không trở thành “con rối trong tay chủ nghĩa đế quốc”, đồng thời cảnh báo họ không được tấn công lãnh thổ Iran.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran liên tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia Vùng Vịnh, những nơi có căn cứ Mỹ, kể từ sau khi cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel bùng phát cuối tuần trước.

Đáp lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không đàm phán với Tehran nếu không có sự đầu hàng vô điều kiện, ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ không bao giờ đầu hàng. Tổng thống Iran tuyên bố trên truyền hình quốc gia: "Mỹ sẽ mang giấc mơ về việc Iran đầu hàng vô điều kiện xuống mồ".

Kể từ khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát cách đây một tuần, một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 3 người chịu trách nhiệm điều hành Iran cho đến khi người kế nhiệm ông Khamenei được bầu chọn. Hội đồng này bao gồm ông Pezeshkian, một chính khách tương đối ôn hòa; Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu ngành tư pháp theo đường lối cứng rắn và giáo sĩ cấp cao Alireza Arafi.