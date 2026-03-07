Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 cảnh báo tình hình tại Trung Đông sẽ tiếp tục leo thang, nhấn mạnh Iran sẽ bị "tấn công rất mạnh".

"Có những khu vực và nhóm người trước đây chưa từng bị coi là mục tiêu tấn công của Mỹ. Tuy vậy, do các hành vi xấu của Iran, chúng tôi đang cân nhắc việc phá hủy hoàn toàn các mục tiêu này", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Đề cập tới tuyên bố xin lỗi của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Trump tin lời hứa này chỉ được đưa ra vì sức ép không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Iran đã không còn là 'kẻ bắt nạt' ở Trung Đông nữa, hiện giờ họ là kẻ thua cuộc. Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy trong nhiều thập kỷ cho đến khi Tehran chịu đầu hàng. Iran sẽ sớm phải đối mặt với các đòn tấn công rất mạnh", ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Pezeshkian đã công khai xin lỗi các nước láng giềng trong khu vực bị Iran tấn công, đồng thời cam kết chỉ nối lại các hành động quân sự nếu bị tập kích trước. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran liên tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia Vùng Vịnh, những nơi có căn cứ Mỹ, kể từ sau khi cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ và Israel bùng phát cuối tuần trước.

Trong ngày 7/3, đài Fox cũng tiết lộ về việc quân đội Mỹ sắp triển khai tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông, giữa lúc Washington dự báo xung đột sẽ kéo dài từ 4 - 6 tuần. "Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush dự kiến sẽ hướng tới phía đông Địa Trung Hải trong thời gian tới, khu vực mà USS Gerald R. Ford đang làm nhiệm vụ", nguồn tin của Fox cho hay.