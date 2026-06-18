Các nhà trung gian hòa giải cho biết bản ghi nhớ hợp tác gồm 14 điểm đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào cuối ngày 17/6 và có hiệu lực ngay lập tức.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa công bố nội dung bản ghi nhớ nhưng một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ đã tiết lộ toàn bộ 14 điểm của văn kiện cho các nhà báo.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian giơ cao bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết với Mỹ bằng hình thức điện tử. Ảnh: IRNA

Trong khi đó, theo đài RT, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước hôm 17/6 rằng: “Thỏa thuận này là minh chứng cho sự thất bại của Mỹ. Người dân sẽ nhìn thấy và phán xét”.

Các quan chức Iran tin việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác là một chiến thắng ngoại giao cho Tehran, đạt được nhờ sức mạnh và là bằng chứng cho thấy Washington “đã thất bại khi không đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự nào”.

Tehran lập luận rằng văn kiện này phản ánh một loạt nhượng bộ từ phía Washington, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, miễn trừ trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, cho phép Iran tiếp cận các quỹ từng bị đóng băng và một kế hoạch tái thiết kinh tế do Mỹ hậu thuẫn trị giá ít nhất 300 tỷ USD. Washington cũng đã đồng ý không áp đặt các lệnh trừng phạt mới hoặc triển khai thêm lực lượng trong khu vực giữa lúc các bên đàm phán một thỏa thuận cuối cùng.

Đáp lại, Iran “sẽ sắp xếp” để khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, điều chưa từng được công bố là nguyên nhân cho các chiến dịch quân sự chống Tehran của cả Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Tehran cũng báo hiệu tuyến đường thủy quan trọng này sẽ không đơn giản trở lại tình trạng trước xung đột.

“Tôi nhấn mạnh lại rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại tình trạng trước đây. Iran có chủ quyền đối với eo biển Hormuz và tất nhiên chúng tôi sẽ nhận được phí dịch vụ”, ông Ghalibaf, người cũng là trưởng đoàn đàm phán của Iran nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lưu ý một khuôn khổ đang được xây dựng để quản lý eo biển Hormuz như đã nêu trong bản ghi nhớ với các cuộc tham vấn đã diễn ra với Oman. Tehran cũng nhấn mạnh ngôn từ trong bản ghi nhớ về Lebanon. Ông Baghaei cảnh báo: “Nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon, điều đó sẽ được coi là vi phạm các cam kết của bên kia theo bản ghi nhớ”.

Bản ghi nhớ hợp tác không phải là thỏa thuận hòa bình cuối cùng, mà là sự khởi động của giai đoạn đàm phán 60 ngày tiếp theo, trong đó Washington và Tehran dự kiến ​​sẽ đối thoại về chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, các tài sản bị đóng băng, việc quản lý tương lai của eo biển Hormuz và một giải pháp cuối cùng được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.