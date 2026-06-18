Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 17/6 cho biết: "Văn kiện đã được ký kết bằng hình thức điện tử. Chương trình nghị sự của phái đoàn hai nước ở Thụy Sĩ sẽ được giữ nguyên, nhưng sẽ không có thêm lễ ký kết nào khác. Khi văn bản được các cấp thẩm quyền cao nhất của cả hai nước ký kết, việc vi phạm nó đương nhiên sẽ phải gánh chịu những tổn thất lớn hơn".

Ông Baghaei cho rằng việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sẽ khó khăn hơn việc ký kết, đồng thời nhấn mạnh Iran đã rút ra nhiều bài học từ cuộc xung đột và sẽ giám sát chặt chẽ sự tuân thủ của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran "đã sẵn sàng bóp cò" nếu Washington không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận.

"Ngay cả khi thỏa thuận đã hoàn tất và được Hội đồng Bảo an thông qua bằng nghị quyết, nó vẫn hoàn toàn không đáng tin cậy. Cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao không khác gì so với giao tranh trên thực địa và tay của chúng tôi đang đặt trên cò súng", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Ông Trump nói về thời điểm Mỹ rút quân khỏi Vùng Vịnh

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/6 cho biết các lực lượng quân sự của nước này sẽ tiếp tục hiện diện ở Vùng Vịnh "thêm một thời gian ngắn nữa" sau khi đạt được thỏa thuận với Iran.

"Hãy xem mọi việc diễn ra thế nào. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng chúng ta vẫn phải chờ", ông Trump nói.

Cũng theo Tổng thống Trump, ông không xem khoảng thời gian đàm phán kỹ thuật 60 ngày giữa Mỹ và Iran là một thời hạn cứng nhắc. "Tôi không xem đó là một mốc thời gian cứng nhắc, miễn là Iran chịu cư xử đúng mực. Nếu không đạt được thỏa thuận này, chúng tôi sẵn sàng ném bom thêm 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, thậm chí là 2 năm nữa", ông Trump nhấn mạnh.

Lebanon bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc để Syria 'đối phó' Hezbollah

Theo CNN, Bộ trưởng Tư pháp Lebanon ông Adel Nassar ngày 17/6 đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Trump rằng Israel nên để Syria "đối phó" với nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn.

"Việc giải giáp Hezbollah là nhiệm vụ của nhà nước Lebanon, chứ không phải của các lực lượng nước ngoài. Lebanon đã phải chịu đựng trong nhiều năm vì sự can thiệp từ bên ngoài", ông Nassar bày tỏ.

Theo Tổng thống Trump, ông đã nói chuyện với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa về việc chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ chưa xác nhận liệu Damascus có sẵn sàng nhận nhiệm vụ này hay không.