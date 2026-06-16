Kênh NBC News dẫn lời ông Vance phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/6: "Trên thực tế, một trong những phần cốt lõi của thỏa thuận là Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Mỹ sẽ giúp Iran phá hủy kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao. Đây là điều được nêu rất rõ ràng trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đã nhất trí”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Anadolu

Khi được hỏi về thời gian thực hiện điều khoản trên, Phó Tổng thống Mỹ đáp: “Đó là một trong những điều chúng tôi sẽ thảo luận vào thứ Sáu (19/6), khi mọi người cùng nhau ký kết thỏa thuận này và bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật”.

Theo hãng tin CNN, những điều khoản cụ thể trong thỏa thuận về tương lai chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa được làm rõ. Cho đến nay, các chi tiết chính xác của thỏa thuận vẫn chưa được công bố và cả hai bên đã đưa ra những tuyên bố khác nhau về những gì nhất trí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại việc “Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”. Ông Trump cũng cảnh báo Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran không đi đến thỏa thuận hạt nhân.

Trong khi đó, các quan chức Pakistan, nước trung gian hòa giải, lưu ý các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân sẽ tiếp tục trong 60 ngày tới theo thỏa thuận.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ đại diện cho một bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột và bắt đầu các cuộc thương lượng chuyên sâu. Song, ông Pezeshkian nhấn mạnh thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được hoàn tất.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ trong quá trình diễn ra đàm phán kỹ thuật, chính quyền Trump sẽ duy trì các lực lượng Washington hiện có ở Trung Đông. Mỹ có thể thực thi kế hoạch giảm quân số trong khu vực nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng.