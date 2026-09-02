Theo Al Jazeera, phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari ngày 2/9 đã xác nhận việc Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, UAE, Bahrain và Jordan.

"Đợt tấn công này đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và vũ khí, đồng thời khiến một số lượng đáng kể chỉ huy và binh sĩ Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương. Đây là động thái đáp trả trực tiếp cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhắm vào những cơ sở quân sự và dân sự ở miền nam Iran. Nếu Mỹ tiếp tục tấn công Iran, họ sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả mạnh mẽ hơn nữa", ông Zolfaghari nhấn mạnh.

Iran phóng tên lửa tấn công các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh. Video: RT

Cũng theo quan chức Iran, bất kỳ quốc gia nào hợp tác với quân đội Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả nguy hiểm. Sau thông báo của ông Zolfaghari, Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ rằng cuộc không kích nhắm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait đã gây ra thương vong cho quan đội Mỹ.

Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của Iran.

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran

Theo WANA, Bộ Ngoại giao Peru ngày 1/9 đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, đồng thời chỉ trích Tehran kích động leo thang xung đột tại Trung Đông và cản trở vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

"Chính quyền Peru quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đây là quyết định dựa trên lập trường hòa bình. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc Iran kích động bạo lực và làm leo thang xung đột tại Trung Đông. Ngoài ra, những hành động của Tehran tại Hormuz đang đi ngược lại các nguyên tắc tự do hàng hải, gây ra tình trạng đình trệ thương mại quốc tế", thông cáo của Bộ Ngoại giao Peru nêu rõ.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Peru cũng phản đối việc Iran "cản trở công việc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)". Tuy vậy, Lima sẽ tiếp tục duy trì quan hệ lãnh sự nhằm bảo vệ lợi ích cũng như công dân của cả hai nước.

Ngược lại, Bộ Ngoại giao Yemen ngày 2/9 khẳng định nước này ủng Iran trong việc đối phó với các hành động gây hấn của Mỹ, đồng thời chỉ trích Washington đang đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng gia tăng.

"Yemen tái khẳng định sự ủng hộ đối với Iran trong việc đối phó với các hành động gây hấn. Phản ứng của Tehran trước các cuộc tấn công của Mỹ là quyền tự vệ chính đáng, được bảo đảm bởi mọi chuẩn mực, công ước và luật pháp", phía Yemen cho hay.