Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 tiếp tục tuyên bố rằng Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định tình trạng lưu thông ở tuyến hàng hải này là "cực kỳ tốt".

"Chúng tôi đang kiểm soát tốt ở Hormuz. Rất nhiều tàu thuyền đã đi qua khu vực này vào đêm qua. Với sự hỗ trợ của hải quân, chúng tôi đang đạt mức trung bình 30 tàu mỗi đêm. Đó là con số rất lớn và rất nhiều dầu đang được đưa ra ngoài. Đó là lý do tại sao các bạn không thấy giá dầu tăng vọt như người ta từng nghĩ", ông Trump cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran. "Iran đang khủng hoảng, lạm phát lên tới 350%. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tấn công Tehran trong tương lai, hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA

Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một thông báo mới, cảnh báo các chủ thể trong ngành vận tải biển về những hệ quả liên quan đến việc hợp tác với Iran tham gia hoạt động cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Các công ty và tổ chức nước ngoài có thể đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu thanh toán phí, hoặc nhận một số dịch vụ nhất định từ các thực thể Iran liên quan đến việc bảo đảm tàu thuyền đi qua an toàn tại tuyến đường thủy chiến lược này", thông báo của OFAC nêu rõ.

Ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya ngày 31/8 đã ra tuyên bố chung, khẳng định Iran vẫn đang thiết lập sự kiểm soát mạnh mẽ đối với eo biển Hormuz.

Iran phản đối châu Âu vì hỗ trợ chiến dịch gây sức ép của Mỹ

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 31/8 đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này cam kết phối hợp với Mỹ nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran.

"Châu Âu phải lựa chọn giữa việc hành xử như một chủ thể độc lập, hoặc trở nên quá quen với việc lặp lại chính sách của một bên khác", ông Baghaei nhấn mạnh.

Cách đây không lâu, giới chức Tehran cũng cảnh báo về khả năng tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ ở châu Âu nếu chính quyền Washington tiếp tục leo thang xung đột.