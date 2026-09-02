Sau khi bị Mỹ tấn công, Iran đã dùng UAV, tên lửa để tập kích các căn cứ Mỹ trong vùng. Ảnh: WANA

CENTCOM tuyên bố đó là hành động đáp trả những nỗ lực tấn công gần đây của Iran vào tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại khu vực này.

Hãng tin CNN dẫn bài đăng trên mạng xã hội X ngày 1/3 của CENTCOM viết: "Hôm nay, vào lúc 12h trưa theo giờ miền Đông, các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công hàng loạt mục tiêu của IRGC tại Iran".

Đáp trả đòn đánh của Mỹ, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các vị trí của Washington tại Trung Đông.

Theo hãng tin Anadolu, IRGC tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công một căn cứ của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Jordan, có tên gọi là "Trại Titin", khiến nhiều lính Mỹ thiệt mạng. Ngoài ra, quân đội Iran ngày 2/9 thông báo đã tấn công quy mô lớn bằng UAV cảm tử vào các trạm radar và khu vực tập kết lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. Iran mô tả căn cứ này là một trong những cơ sở quân sự quan trọng và nhạy cảm nhất của Mỹ tại Vịnh Ba tư.

Hãng thông tấn Jordan ngày 2/9 xác nhận hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 10 trong số 13 tên lửa đạn đạo của Iran xâm nhập không phận đất nước, trong khi 3 tên lửa còn lại rơi xuống các khu vực hẻo lánh. Đây là vụ tấn công tên lửa thứ 2 của Iran vào Jordan trong chưa đầy 48 giờ.

Các cuộc tấn công "ăn miếng, trả miếng" giữa Iran và Mỹ diễn ra tiếp sau một đợt tương tự vào đêm 30 rạng sáng ngày 31/8, đánh dấu lần đầu tiên hai nước nổ súng vào nhau sau hơn một tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/9 cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các hành động quân sự nghiêm trọng hơn từ phía Mỹ nếu nước này trả đũa lại điều ông gọi là một "cuộc tấn công hoàn toàn chính đáng". Ông Trump đồng thời lưu ý Mỹ vẫn đang để dành "cuộc tấn công lớn nhất trong số đó".