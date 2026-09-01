Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump tuyên bố người tiền nhiệm đã tặng miễn phí cho Kiev số vũ khí trị giá 300 tỷ USD. Theo đài RT, ông Trump nhận xét như vậy khi trả lời câu hỏi của phóng viên tại Nhà Trắng hôm 31/8, trong bối cảnh giao tranh tại Trung Đông tái diễn sau nhiều tuần tương đối yên ắng.

Quân đội Mỹ hôm 30/8 đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak ở eo biển Hormuz, dẫn đến việc Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Khi được hỏi liệu chiến dịch chống Iran kéo dài có làm tiêu hao nguồn lực quân sự của Mỹ, vốn cần được sử dụng ở những nơi khác hay không, ông Trump bác bỏ lo ngại này.

“Đây là một cuộc xung đột tương đối nhỏ đối với chúng tôi. Đây không phải một cuộc xung đột lớn”, ông Trump nói, đồng thời cho biết Mỹ có “rất nhiều đạn dược và vũ khí” được bố trí trên khắp thế giới và có thể huy động thêm nguồn dự trữ nếu cần.

Người đứng đầu Mỹ nói thêm: “Các bạn biết đấy, vô số tiền đã đổ vào Ukraine”. Ông Trump lập luận rằng nếu so sánh, Mỹ đã sử dụng “rất ít” vũ khí để đối phó với Iran.

Sau đó, ông Trump đối chiếu các khoản chi của Mỹ cho cuộc xung đột Iran với sự hỗ trợ mà Washington dành cho Ukraine dưới thời người tiền nhiệm. “Ông Joe Biden đã cung cấp miễn phí cho Ukraine số vũ khí và trang thiết bị trị giá hơn 300 tỷ USD, trong khi dưới thời của tôi, Ukraine phải trả tiền thông qua các nước thành viên NATO ở châu Âu".

Tuy nhiên, con số 300 tỷ USD do ông Trump nêu đang gây nhiều tranh cãi. Một báo cáo hồi tháng 5 của Tổng thanh tra đặc biệt phụ trách Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương cho biết tổng ngân sách Mỹ dành cho Ukraine và các hoạt động ứng phó rộng hơn liên quan đến cuộc xung đột vào khoảng 195 tỷ USD kể từ tháng 2/2022. Trong số này, 67,8 tỷ USD được cam kết dưới dạng vũ khí và dịch vụ quốc phòng cho Kiev.