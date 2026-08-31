Trong cuộc phỏng vấn ngày 30/8 với đài Fox, Tổng thống Trump đã ca ngợi hiệu quả của lệnh phong tỏa hải quân và các chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran, nhấn mạnh rằng Tehran "đang suy yếu".

"Chúng tôi đang làm rất tốt. Lệnh phong tỏa hải quân thật đáng kinh ngạc. Chúng ta đã khiến Tehran mất đi hải quân, không quân, bộ máy lãnh đạo. Các biện pháp gây áp lực kinh tế cũng vậy, Iran đã trở thành một quốc gia đang suy yếu", ông Trump nói.

Tại cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng thừa nhận ông "ngạc nhiên" khi Iran thực sự nhắm mục tiêu vào các quốc gia Vùng Vịnh khi cuộc xung đột nổ ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

"Ai cũng bị sốc. Chính tôi cũng bất ngờ khi họ tấn công Ảrập Xêút, Qatar, UAE, Bahrain và Kuwait. Nhưng đây lại là một điều tốt, bởi Iran đã đánh mất toàn bộ sự ủng hộ trong khu vực", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về chương trình hạt nhân của Tehran, Tổng thống Trump trả lời: "Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, Trung Đông về cơ bản sẽ không còn tồn tại, Mỹ và châu Âu có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân".

Về phía Iran, Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) ngày 31/8 đã lên tiếng về đoạn video do Tổng thống Trump đăng tải, ám chỉ việc Mỹ có thể tấn công đảo Kharg. "Tình hình tại Kharg vẫn ổn định. Việc tái thiết các cầu cảng và bồn chứa, cùng với các dự án đã được lên kế hoạch từ trước, vẫn đang được tiến hành bình thường", thông báo của NIOC nêu rõ.

Cùng ngày 31/8, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cũng lên án Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cáo buộc chính quyền Tel Aviv đã "đánh lừa" Mỹ tham gia vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Các bình luận của ông Netanyahu bằng tiếng Hebrew thừa nhận rằng ông này đã tác động để kéo Mỹ vào cuộc xung đột với Iran. Điều này trái ngược với các tuyên bố công khai bằng tiếng Anh, khi ông Netanyahu luôn ca ngợi vai trò lãnh đạo của Tổng thống Mỹ", ông Araghchi cho biết.