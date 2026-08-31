Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 đã đăng tải một video lên mạng xã hội Truth Social, mô phỏng cảnh đảo Kharg của Iran đang bị ném bom.

"Đảo Kharg đã bị thổi bay thành từng mảnh!!! Tổng thống DJT", ông Trump viết trong bài đăng đính kèm đoạn video.

Kể từ khi cuộc xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo sẽ chiếm giữ hoặc phá hủy đảo Kharg. Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Dù chỉ có chiều dài 8km nhưng hòn đảo này lại là nơi trung chuyển tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Video mô phỏng cảnh quân đội Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran. Video: truthsocial/@realDonaldTrump

Khi hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz đang bị gián đoạn vì sự phong tỏa của Iran, nhiều người cho rằng việc Mỹ kiểm soát đảo Kharg là phương án tối ưu nhất để gây sức ép lên Tehran.

Động thái của nhà lãnh đạo Mỹ xảy ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ vừa tấn công 2 bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, đánh dấu các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran kể từ cuối tháng 7. Tehran sau đó đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan và UAE.

Theo báo cáo của quân đội Jordan, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 8 tên lửa vào sáng 31/8, nhưng không đề cập cụ thể tới sự liên quan của Iran. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) tuyên bố đã đánh chặn thành công 1 UAV tiếp cận lãnh thổ nước này từ phía Iran.

Siêu tàu chở dầu bốc cháy ở Hormuz

Theo WANA, Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/8 đã xác nhận việc một siêu tàu chở dầu "bốc cháy và phải dừng lại hoàn toàn" vì va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

"Vài giờ trước, một siêu tàu chở dầu tìm cách đi qua một tuyến đường bất hợp pháp ở phía nam eo biển Hormuz đã va phải 2 thủy lôi. Lực lượng Hải quân IRGC một lần nữa cảnh báo, số phận của các tàu vi phạm quy định an ninh tại eo biển Hormuz sẽ không có gì khác biệt. Các công ty vận tải biển không được để những hành động khiêu khích của quân đội Mỹ đánh lừa, và không nên vô cớ đưa tài sản của mình cũng như tính mạng thủy thủ đoàn vào tình thế nguy hiểm", thông báo của IRGC nêu rõ.

Theo giới quan sát, dù Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng một số tàu thuyền vẫn di chuyển qua vùng biển gần bờ biển Oman, đôi khi có sự hỗ trợ từ phía Mỹ.