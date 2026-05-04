Theo hãng thông tấn Fars của Iran, tàu khu trục của Mỹ “đã vi phạm các quy định an ninh về di chuyển và hàng hải gần khu vực Jask, Iran với ý định đi qua eo biển Hormuz”.

“Tàu chiến Mỹ bị tấn công bằng tên lửa sau khi phớt lờ cảnh báo của Hải quân Iran. Các đòn tập kích đã cản trở hành trình của khu trục hạm Mỹ và tàu chiến này phải rút khỏi khu vực. Iran từng nhiều lần tuyên bố việc đi qua eo biển Hormuz là không thể thực hiện được nếu không có sự cho phép chính thức của Tehran. Bất kỳ hành vi coi thường cảnh báo nào sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt từ các lực lượng Iran”, Fars nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong thông cáo mới nhất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố trên của Iran. “Không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị trúng đạn. Các lực lượng Mỹ đang hỗ trợ cho 'Dự án Tự do', cũng như tăng cường phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran", CENTCOM cho hay.

Diễn biến trên xảy ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm dẫn đường cho các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz.