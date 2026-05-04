Hãng thông tấn CNN cho hay trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 4/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng ủng hộ “Dự án Tự do” được Tổng thống Donald Trump công bố mới đây với mục đích “khôi phục tự do hàng hải cho tuyến thương mại đi qua eo biển Hormuz”.

Chỉ huy CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper phát biểu: “Nhiệm vụ theo chỉ thị của Tổng thống Trump sẽ hỗ trợ cho những tàu hàng đang muốn tự do di chuyển qua hành lang thương mại quốc tế quan trọng. Khoảng 1/4 lượng dầu thô giao dịch trên biển của thế giới, cùng lượng lớn nhiên liệu và phân bón được vận chuyển qua eo biển này. Việc chúng tôi hỗ trợ cho Dự án Tự do là cần thiết cho an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời chúng tôi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân”.

Theo CENTCOM, quân đội Mỹ sẽ ủng hộ “Dự án Tự do” của ông Trump ở eo biển Hormuz với sự tham gia của nhiều tàu khu trục tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay quân sự các loại, các máy bay không người lái (UAV) và 15.000 binh sĩ.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo bắt đầu từ ngày 4/5, Mỹ sẽ hộ tống các tàu trung lập của nước ngoài đi qua eo biển Hormuz.