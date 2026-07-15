Máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ. Ảnh: Flash90

Theo nhật báo Yedioth Ahronoth, quan chức CENTCOM ngày 14/7 đã liên hệ với các chỉ huy quân đội và quan chức an ninh Israel sau khi Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev ra lệnh tạm thời không cho phép thêm bất kỳ máy bay tiếp nhiên liệu nào của Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế lớn nhất nước này.

Một nguồn tin nắm rõ vấn đề cho hay các quan chức Mỹ đã tỏ ra giận dữ về quyết định trên, đồng thời cho rằng động thái đó trực tiếp làm suy yếu hoạt động của lực lượng Mỹ ở Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang.

Theo quan chức Mỹ, máy bay tiếp nhiên liệu là một phần quan trọng trong thế trận răn đe và phòng thủ của Washington tại khu vực.

Tờ Yedioth Ahronoth dẫn lời một quan chức quân đội Israel nhận định yêu cầu của phía Mỹ “hoàn toàn chính đáng”, đồng thời mô tả những máy bay này là “tài sản chiến lược” và phần thiết yếu trong công tác chuẩn bị cho các hoạt động quân sự chung liên quan đến Iran.

Tranh cãi nảy sinh sau khi Israel quyết định tạm dừng kế hoạch di dời các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ khỏi sân bay Ben Gurion để nhường chỗ đỗ cho các máy bay dân sự trong giai đoạn cao điểm du lịch mùa hè.

Tối 14/7, thêm 4 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion mà không có sự phối hợp trước với phía Israel, nâng tổng số máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ đang hiện diện tại sân bay này lên 33 chiếc.

Trước đó, Israel và Mỹ đã nhất trí duy trì 20 máy bay tiếp nhiên liệu tại sân bay Ben Gurion trong tổng số khoảng 100 máy bay được triển khai khắp khu vực.