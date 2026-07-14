Theo hãng thông tấn CNN, khi trả lời phỏng vấn chương trình "The Hugh Hewitt Show" hôm 13/7 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho hay: “Ở Mỹ, chúng ta thường ký một bản ghi nhớ, sau đó mới tiến đến một thỏa thuận chính thức. Tôi đã nói ‘Hãy đi thẳng tới một thỏa thuận luôn’. Nhưng ông biết đấy, bản ghi nhớ đó chỉ giống như một phép thử và họ (Iran) đã không vượt qua được. Họ không tôn trọng phép thử đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/7. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó gọi văn kiện MoU ký với Iran giữa tháng trước “chỉ là bản ghi nhớ thỏa thuận nên nó không có nhiều ý nghĩa”.

Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ và Israel hiện có biết tung tích của các nhân vật lãnh đạo quân sự còn lại của Iran và liệu những người này có bị nhắm làm mục tiêu hay không, ông Trump cho biết bản thân không muốn nói về điều này nhưng Mỹ “chắc chắn đang theo dõi”.

Theo CNN, ông Trump trước đây từng mô tả MoU là một thỏa thuận có thể giúp Washington đạt mọi mục tiêu đã đề ra, bao gồm “chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, mở lại eo biển Hormuz và ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân”.