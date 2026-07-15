Theo hãng tin CNN, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/7 tuyên bố có thể phong tỏa thêm các tuyến hàng hải xuất khẩu năng lượng tại Trung Đông nhằm đáp trả các động thái của Mỹ ở eo biển Hormuz.

"Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sẽ được chia sẻ cho tất cả các bên trong khu vực hoặc không dành cho bất kỳ ai", IRGC khẳng định.

Cùng ngày, IRGC cũng xác nhận đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, Jordan và Bahrain, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi "sự tàn phá của Mỹ chấm dứt".

Iran cảnh báo phong tỏa thêm các tuyến vận chuyển năng lượng ở Trung Đông. Ảnh: WANA

Giới quan sát nhận định Iran dường như đang muốn ám chỉ tới eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ảrập Xêút. "Nếu cần thiết, Iran có thể nhờ lực lượng Houthi ở Yemen làm gián đoạn hoạt động vận tải ở Bab el-Mandeb", CNN cho biết.

Nếu Iran thực hiện lời đe dọa chặn xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối mặt với cú sốc nguồn cung lớn nhất trong nhiều năm giữa lúc eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển khoảng 20% năng lượng trên toàn thế giới.

Mỹ muốn Israel rút quân khỏi Lebanon và Syria

Hãng thông tấn Axios ngày 15/7 trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ và Israel tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rút quân khỏi Syria và miền nam Lebanon.

"Trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống Trump đã cảnh báo ông Netanyahu rằng việc Israel duy trì sự hiện diện quân sự tại miền nam Lebanon và Syria có nguy cơ khiến xung đột leo thang", nguồn tin của Axios nói.

Sức ép từ Washington xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực thực thi thỏa thuận khung do nước này bảo trợ giữa Israel và Lebanon đạt được vào tháng trước. Theo thỏa thuận, Israel cam kết rút quân khỏi hai "vùng thí điểm" ở nam Lebanon và cho phép quân đội Lebanon triển khai tại đây. Tuy nhiên, phía Israel hiện vẫn chưa bắt đầu quá trình rút quân.

Với trường hợp của Syria, Tổng thống Trump được cho đang cố gắng dàn xếp một thỏa thuận an ninh mới giữa Israel và Syria sau cuộc gặp với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO.