Hãng thông tấn MEHR đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 25/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran sẽ không tìm cách áp đặt phí đi lại qua eo biển Hormuz. Thay vào đó, Iran và Oman sẽ nỗ lực soạn thảo một giao thức về việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và coi đây là một biện pháp có trách nhiệm.

Một trực thăng Mỹ áp sát tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

“Việc xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn hàng hải thuộc về trách nhiệm của Iran và Oman. Hiện chúng tôi đang tích cực thực hiện vấn đề này. Những biện pháp ‘mang tính rời rạc’ do những bên khác thực hiện làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi đang liên hệ với tất cả các bên để có thể triển khai cơ chế hàng hải càng sớm càng tốt”.

Khi được hỏi về ý kiến của ông xoay quanh tuyên bố từ Anh và Pháp nhằm xây dựng một kế hoạch đảm bảo lưu thông ở eo biển Hormuz, phát ngôn viên Iran khẳng định không có bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Iran và Oman hiện diện ở tuyến hàng hải này.

Israel bị tố dùng vũ khí cấm ở Lebanon

Kênh thông tấn quốc gia (NNA) Lebanon đưa tin, quân đội Israel trong ngày 25/5 đã sử dụng đạn chứa phốt pho nhằm vào nhiều thị trấn ở miền nam nước này.“Quân Israel đã thực hiện nhiều cuộc ném bom và pháo kích bằng đạn phốt pho nhằm vào những thị trấn, làng mạc, vườn cây ăn quả và rừng ở khu vực phía nam Tyre”, một đoạn thông cáo từ NNA viết.

Hiện quân Israel chưa bình luận về cáo buộc trên.