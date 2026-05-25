Theo tờ Times of Israel, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir ngày 24/5 cho biết nước này đã sẵn sàng nối lại hoạt động tác chiến nhắm vào Iran, đồng thời sẽ tiếp tục tấn công lực lượng vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.

"Quân đội Israel có thể ngay lập tức nối lại các hoạt động tác chiến cường độ cao để làm suy yếu năng lực của Iran. Chúng tôi sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng và sự linh hoạt trong tác chiến cho tới khi còn cần thiết. Ngoài ra, quân đội Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah trên mọi phương diện", ông Zamir cho biết.

Tuyên bố của chỉ huy Israel được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz. Tuy vậy, hai bên vẫn chưa thể giải quyết bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo nguồn tin của Times of Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để cập nhật về một bản ghi nhớ nhằm tiến tới thỏa thuận cuối cùng với Iran.

"Tổng thống Trump nói rõ rằng Mỹ sẽ giữ vững lập trường về việc giải thể chương trình hạt nhân của Tehran và đưa toàn bộ số uranium đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran. Ngoài ra, ông Trump cũng ủng hộ việc Israel duy trì quyền tự do hành động trước các nguy cơ trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon", một quan chức Israel tiết lộ.

Theo hãng thông tấn Axios của Mỹ, bản ghi nhớ đang được thảo luận nêu rõ giao tranh giữa Israel và Hezbollah sẽ chấm dứt, song Tel Aviv vẫn được phép tấn công Hezbollah nếu nhóm này gây hấn trước. Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng an ninh Israel vào ngày 25/5 để thảo luận cụ thể hơn về các diễn biến mới tại Trung Đông.