Theo báo Guardian, người đứng đầu nước Mỹ nói "thời gian đang đứng về phía chúng tôi" và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran sẽ vẫn được duy trì đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được chứng nhận và ký kết. "Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho đúng. Không được phép có sai sót", ông Trump nhấn mạnh.

Nhắc lại những bình luận mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra trước đó với giới truyền thông, ông Trump cho hay Iran không thể phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhận định mối quan hệ Mỹ - Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả" hơn nhiều, đồng thời cảm ơn các nước Trung Đông vì sự hỗ trợ và hợp tác của họ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Nếu tôi đạt được thỏa thuận với Iran, đó sẽ là một thỏa thuận tốt và đúng đắn, không giống như thỏa thuận ông Obama ký kết với Iran, vốn đã trao cho nước này một lượng tiền mặt khổng lồ và một con đường rõ ràng để sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thỏa thuận của chúng tôi hoàn toàn ngược lại nhưng không ai nhìn thấy nó hoặc biết nó là gì. Nó thậm chí còn chưa được đàm phán đầy đủ. Vì vậy, đừng nghe những kẻ thua cuộc, những người chỉ trích về điều mà họ không biết. Tôi không giống như những người tiền nhiệm, những người lẽ ra phải giải quyết vấn đề này từ nhiều năm trước. Tôi không ký những thỏa thuận tồi tệ".

Theo nhiều nguồn tin, thỏa thuận Mỹ - Iran ​​sẽ chưa thể hoàn tất và vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói với tờ New York Times rằng một thỏa thuận với Iran đã nhận được sự ủng hộ của khu vực nhưng một thỏa thuận hạt nhân không thể đạt được trong 72 giờ.