Trong bài đăng trên mạng Truth Social sáng 24/5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ bản thân vừa có một cuộc điện đàm rất tốt ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng với nhiều lãnh đạo và quan chức của một loạt quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Hãng thông tấn CNN dẫn bài đăng của ông Trump viết: “Cuộc điện đàm trên liên quan đến Iran và mọi việc gắn liền với một bản ghi nhớ về hòa bình. Một thỏa thuận đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và nhiều quốc gia khác… Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Ngoài những điều khoản khác trong thỏa thuận, eo biển Hormuz sẽ được mở lại”.

Trong thông cáo trên mạng xã hội X ngay sau đó, hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ không đúng sự thật và không phù hợp với thực tế.

“Eo biển Hormuz sẽ vẫn nằm dưới sự điều hành của Iran. Mặc dù Tehran đã nhất trí cho phép số lượng tàu thuyền đi qua eo biển trở lại mức trước khi xung đột nổ ra, nhưng điều đó không có nghĩa quyền đi lại tự do đã được khôi phục. Việc quản lý eo biển, xác định tuyến lộ trình, thời gian, phương thức đi lại và cấp phép tiếp tục dưới thẩm quyền và sự giám sát cẩn thận của Iran. Do vậy, tuyên bố của ông Trump về vấn đề trên là không đầy đủ và không phù hợp với thực tế”, một phần thông cáo của Fars viết.

Theo CNN, eo biển Hormuz trong những tháng gần đây luôn trong tình trạng căng thẳng sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Tehran. Tình hình càng xấu đi sau khi Washington giữa tháng trước áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran gần eo biển chiến lược trên.