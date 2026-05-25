Theo hãng tin TASS, Tổng thống Trump ngày 24/5 tuyên bố quan hệ giữa Mỹ và Iran đang trở nên "hiệu quả và chuyên nghiệp hơn", thậm chí dự đoán rằng Tehran có thể tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

"Mỹ và Iran cần thời gian để đi tới một thỏa thuận, bởi chúng ta không được phép mắc sai lầm. Trên thực tế, mối quan hệ giữa hai bên đang trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều, nhưng Tehran cần hiểu rõ rằng họ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi cũng cảm ơn tất cả các quốc gia Trung Đông vì sự hỗ trợ và hợp tác của họ. Sự hợp tác này có thể được tăng cường hơn nữa thông qua Hiệp định Abraham và ai biết được, có lẽ Iran cũng muốn tham gia", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Axios, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc gặp trực tuyến với các lãnh đạo Bahrain, Ai Cập, Jordan, Qatar, UAE, Pakistan, Ảrập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua. Tại đây, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng các quốc gia này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel sau khi cuộc xung đột Iran chấm dứt.

"Tổng thống Trump muốn các nước Trung Đông chưa tham gia Hiệp định Abraham hoặc chưa có hiệp ước hòa bình với Israel sẽ bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv. Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ giải quyết vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa các nước này với Israel trong những tuần tới", một quan chức Mỹ nói với Axios.

Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian được ký kết trong giai đoạn 2020 - 2021 giữa Israel và một số quốc gia Ảrập nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ trong khu vực Trung Đông. Vào năm 2020, Bahrain, Morocco và UAE đã bình thường hóa quan hệ với Israel. Tới năm 2021, Sudan tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Tel Aviv. Trước các thỏa thuận này, Israel chỉ có quan hệ ngoại giao với 2 quốc gia Ảrập là Ai Cập và Jordan.