Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ Times of Israel hôm 8/3, ông Trump khẳng định Iran sẽ phá hủy Israel nếu ông và Thủ tướng Israel Netanyahu không can thiệp. "Iran định tiêu diệt Israel và mọi thứ xung quanh... Chúng tôi đã hợp tác và phá hủy một quốc gia muốn làm Israel sụp đổ", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Khi được hỏi liệu ông sẽ tự quyết định thời điểm chấm dứt cuộc xung đột với Iran hay phối hợp với ông Netanyahu, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ sẽ có sự đồng thuận... một phần nào đó. Chúng tôi đã trao đổi. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp nhưng cần xem xét mọi thứ".

Trả lời câu hỏi liệu Israel có tiếp tục các cuộc tấn công Iran hay không nếu Mỹ quyết định dừng, ông Trump từ chối xem xét khả năng đó và nói: "Tôi cho rằng điều đó không cần thiết".

Theo báo Times of Israel, người đứng đầu nước Mỹ đã tìm cách tránh đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Tuy nhiên, tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Washington dự đoán ​​cuộc xung đột sẽ kéo dài từ 4 - 6 tuần.

Tổng thống Trump có các phát biểu trên sau khi truyền thông Iran thông báo Hội đồng Chuyên gia Iran đã bầu chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei kế nhiệm cha. Người đứng đầu Mỹ cũng khẳng định lãnh tụ tối cao mới của Iran sẽ không trụ vững lâu nếu không được Nhà Trắng phê chuẩn.